‘Kunduzhan’ın dertlerine derman oluyoruz’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kunduzhan Mahalle Muhtarı Kadir Akçal'ı ziyaret ederek Çorum Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kunduzhan Mahallesinin şehrin çok merkezi ve önemli mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, Kunduzhan Mahallesinde kentsel dönüşüm konusunda uzun bir yol kat ettiklerini, bu dönüşümle birlikte Kunduzhan Mahallesinin daha da güzelleşeceğini ifade etti. Kunduzhan'da uzun yıllardan beri gündemde olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kamulaştırılan, enkaz bedeli ödenen alanlarda yıkım yapıyoruz." dedi.

‘MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Mahallesinin sorunlarını bilen ve o sorunların çözümü için samimi bir gayret içerisinde bulunan muhtarlarla çalışmanın kendi işlerini kolaylaştırdığını ifade eden Başkan Aşgın, "2020 yılı içerisinde Kunduzhan Mahallesinde 700 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. 142 metre kanalizasyon şebekesi döşedik." dedi.

Kunduzhan Mahallesinde Emlak İstimlak Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Aşgın, 3416 m2'lik bir alanda yaklaşık 1 Milyon TL'lik enkaz bedeli ödediklerini ve bu yerlerin peyderpey yıkımlarını yaptıklarını söyledi. Muhtar Akçal'a samimiyeti ve gayretleri için teşekkür eden Başkan Aşgın, "Mahallenin sorunlarını bize iletmeniz, bunu takip etmeniz mahallenizin geleceği bakımından son derece önemli. Muhtarlıklar Müdürlüğü başta olmak üzere tüm müdürlüklerimizle Kunduzhan Mahallemizin dertlerine hep beraber derman olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’DE HİÇ OLMAMIŞ BİR İLKE OLUŞTURDUNUZ’

Kunduzhan Mahalle Muhtarı Kadir Akçal, göreve geldiği günden bu yana geçen 16 yıl içerisinde yaşadığı ilklerden dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Özellikle gecekondu bölgelerinde yapılan yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Akçal, "2004 yılında muhtarlığı devraldığımızda Allah'a hamd olsun gecekondu bölgelerinin tümünü kentsel dönüşüm için uğraştık. Belediyede hangi müdürlüğümüze ulaştıysak bizlere çok yardımcı oldular. Bizleri hiçbir zaman sıkıntıya sokmadılar. Türkiye'de hiç olmamış bir ilke oluşturdunuz. Bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.