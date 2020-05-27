Kunduzlu yolu virajlardan arındı

RECEP MEBET

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı 14 köye ulaşımı sağlayan Kunduzlu Grup Yolu’ndaki virajlar, yapılan düzenleme çalışmaları sonrası ortadan kalktı.

AK Parti Bayat İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tuna, İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Ahmet Tuna, “Yıllardır kazalara davetiye çıkaran tehlikeli virajlar, Özel İdaremiz’in çalışması sonucu ortadan kalktı” dedi.

Genişletme çalışması da yapılan yolun daha güvenli hale getirildiğini vurgulayan Tuna, ulaşımın servis yolundan sağlandığı güzergâhta trafiğin önümüzdeki günlerden itibaren normale döneceğini kaydetti.

Kunduzlu Grup Yolu’ndaki düzenlemenin vatandaşlar için hayırlı-uğurlu olmasını dileyen Tuna, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.