Küpeleri birlikler takacak

Çorum'da faaliyet gösteren hayvan yetiştirici birlikleri ile İl Tarım Müdürlüğü arasında Halk Elinde Islah Projesi kapsamındaki üyelerinin hayvanlarına küpe uygulamak üzere protokol imzalandı.

Protokol esaslarına göre birlikler üyelerinin hayvanlarına ücretsiz kulak küpesi takacak.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile protokol imzaladı.

İmza töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “İlimiz, bitkisel üretiminin yanında hayvansal üretimi ile de büyük bir potansiyele sahip. İlimiz pek çok tarımsal alanda olduğu gibi Damızlık Yetiştiriciliği Birliklerinin ve diğer üretici birliklerinin ülkemizdeki ilk örneklerinin temellerinin atıldığı il olup bununla birlikte hayvansal üretimini tarımsal endüstri ile tamamlamış bir üretim merkezi ve ülkemizin markalaşmış süt ve süt ürünleri kuruluşlarına sahiptir.” dedi.

Müdürlük olarak üretici birliklerine her zaman duyarlı olduklarını anlatan Sarı, “Hizmetin daha hızlı ve verimli sunulması için imzalanan protokolde olduğu gibi yetkilerimizi birliğimiz ile paylaştık. Protokolün üreticilerimize ve birliklerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Uygulama; büyükbaş sığır ve manda, küçükbaş koyun ve keçi cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi kapsamında birliklere üye kişilere ait hayvanların, ilgi yönetmelik, genelge ve talimatları çerçevesinde, il genelinde sığır, manda ve koyun keçi cinsi hayvanların kayıt altına alınması çalışmalarında yetkilendirilmesi ve uygulamalara aktif olarak katılmasının sağlanması ve Çorum ili idari sınırları içerisinde olmak üzere il genelindeki hayvanlara kulak küpesi takılarak tanımlanması ve kayıt altına alınması amacıyla gerçekleştirilecek.