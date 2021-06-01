Küppeli Aksesuar AHL Park AVM’de açıldı

Çeşitli ulusal ve uluslararası markaları çatısı altında toplayan AHL Park AVM’ye bir yeni mağaza daha katıldı. Küppeli Accesories, AHL Park AVM içerisinde zemin katta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Eğlence ve Yaşam Merkezi olarak ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunan AHL Park, yeni mağazalarla müşterilerine farklı alışveriş deneyimleri yaşatmayı sürdürüyor. Birbirinden kaliteli ve trend tasarımlarıyla dikkat çeken Küppeli, AHL Park AVM içerisinde zemin katta bulunan mağazasında ziyaretçilerini bekliyor.

İyi görünmek isteyen, modayı takip eden her kesime hitap eden marka; bijuteri kolye, küpe, yüzük, bileklik, piercing, hızma, toka, saat, gözlük, çanta, cüzdan, kartlık gibi ürün gruplarıyla hizmet veriyor. A’dan Z’ye tüm ürün malzemelerini kendi üretim tesisinde üreten Küppeli Accesories, ürünlerini 3D özel yerli üretim ve el işçiliğiyle üretirken, tamamen yerli ve patentli tasarımlara sahip.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 16:58