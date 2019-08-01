FATİH BATTAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Kuruçay bölgesinde emekli vatandaşlar için inşa ettiği 752 konutun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 3 bin 666 kişinin ev sahibi olmak için heyecanla beklediği kura çekimi yarın saat 11.00’da Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Silm Kent’te yapılan 752 konutun 525’i 2+1, 206’sı ise 3+1 konut olarak açıklanmıştı. 2+1 olarak yapılacak 525 daire için 1538 kişi başvururken, 206 daire olan 3+1 konutlar için 2 bin 128, toplamda ise 3 bin 666 kişi başvuru yaptı.

SİLM KENT’TE SON DURUM

Geçtiğimiz aylarda gazetemizde TOKİ’de inşaatın durduğu, yüklenici firmanın devam etmeyeceğini dile getirmiştik. Yarın çekilecek kura çekilişi öncesi edindiğimiz bilgilere göre inşaatın halen devam etmediği ve yeniden ihaleye çıkılacağı öğrenildi.

İhalesi 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ve Mart 2018’de temelinin atıldığı Silm Kent TOKİ’nin 18 bloğunun kaba inşaatı tamamlanmıştı. Yüklenici firma %40’ını tamamladıklarını açıklasa da TOKİ resmi sitesinin verilerine göre Çorum’da Silm Kent’te TOKi inşaatının %20 seviyelerinde olduğu görülüyor. Gazetemizin ‘TOKİ inşaatı durdu mu?’ başlıklı haberine ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TOKİ’de sıkıntı yaşanıldığını doğrulamış ama inşaatın vaktinde bitirileceğini söylemişti.

PROJE HAKKINDA

2+1 konutlar 75 metrekare, 3+1 konutlar 109 metrekare. 2 oda 1 salon konutların fiyatları 135 bin TL, 3 oda 1 salon dairelerin fiyatları 198 bin TL olarak belirlendi.

Yüzde 10, yüzde 12 ve yüzde 20 peşinatla konut sahibi olunabilen Kuruçay TOKİ projesinde en düşük peşinat bedeli 15 bin 700 TL, en düşük taksit bedeli 450 TL olarak belirlendi. 120 ay, 180 ay ve 240 ay vade sağlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 15:56