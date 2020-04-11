Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Koronavirüsle mücadele kapsamında Çorum İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği yeni düzenleme getirilen semt pazarlarında incelemelerde bulundu.

Pazar yerlerinde esnafın ve vatandaşların Sağlık Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarınca belirlenen kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başkan Aşgın, pazarcı esnafı ve vatandaşların bu kurallara uymasının önemine vurgu yaptı. Başkan Aşgın, "Esnafımız ve hemşehrilerimiz kurallara uymazlarsa alınan tedbirler, harcanan çaba tamamen boşa gider. Hükümetimiz ulusal bazda önlemler alıyor, yerel yönetimler olarak bizler de önlemlerimizi alıyoruz. Kurallara uyulması bu tedbirlerin salgını önlemedeki başarıyı artıracaktır. İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. " dedi.

Belediye, pazar girişlerinde maske ve eldiven dağıtıyor

Çorum Belediyesi, semt pazarlarına girişlerde vatandaşa maske dağıtıyor. Buharaevler, Mimarsinan ve Bahçelievler Mahallelerinde haftada 3 gün kurulan semt pazarlarına giriş ve çıkışlar tek noktadan kontrollü olarak yapılıyor.

Kurallara uymayan esnaf ve vatandaş uyarılıyor

İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar gereği Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri eşzamanlı açılan Buharaevler, Bahçelievler ve Mimarsinan semt pazarlarında bulunan esnaf sayısının 240'tan 80'e düşürüldüğünü hatırlatan Başkan Aşgın, “Pazar tezgâhlarının araları en az 3 metre olarak ayarlandı. Esnafımıza maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. İl Emniyet Müdürlüğümüz ile koordineli olarak denetimler yapacağız. Biz ceza veya yaptırım taraftarı değiliz ama kurala uymayan birkaç esnaf yüzünden koronavirüsle mücadele çalışmalarımızın aksamasına da asla müsaade etmeyiz. Pazarcı esnafımıza ve kıymetli hemşehrilerime bir kez daha sesleniyorum, lütfen herkes kurallara uysun." dedi.



