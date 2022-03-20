Kur’an bülbülleri yarıştı

M.BURAK YALÇIN

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Genç Sada Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması bölge finali dün Çorum’da gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde Abdülhamid Han Camii’nde yapılan bölge finalini Vali Mustafa Çiftçi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Kadir Songüt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, öğretmenler ve veliler de izledi.

Programın açış konuşmasını Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Hayri Yıldırım, yarışmanın kaybedeni olmayacağını belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Kadir Songüt de genel müdürlük olarak temel hedeflerinin bütüncül bir eğitim anlayışıyla, öğrencileri bir üst öğrenime hazırlayacak, akademik bilgi beceri kazandırmanın yanı sıra, ahlaki, kültürel, toplumsal ve insani değerlere haiz, Temel İslam Bilimlerinde, bilgi ve fikir sahibi bireyler olarak topluma faydalı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi ise Kur’an-ı Kerim’i okumanın bir şifa olduğuna değinerek, “Bunu Allah’ta Kur’an da ifade ediyor. Çok güzel bir yarışma. Kur’an-ı Kerim’i okuyan bir kişinin psikologa ihtiyacı yoktur. Kendi hayatımda yaşadığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bütün derdimin, stresimin yok olup gittiğini defalarca gördüm” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, HİTÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Koçak, HİTÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlileri İhsan Koç ve Mustafa Ayyıldız’ın juri olarak görev yaptığı yarışmada 11 ayrı ilden ortaokul ve lise kategorilerinde toplam 30 öğrenci yarıştı.

Yarışma sonucunda lise kategorisinde Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Taha Kambolat birinci, Ankara-Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Talha Küyük ikinci, Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Emir Gökmen üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Ankara Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Eslem Emin Bal birinci, Çorum Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Yiğit Gökboğa ikinci, Çankırı Orta Şehit Uhud Kadir Işık İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Şahin Barışkan üçüncü oldu.