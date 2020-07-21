‘Kurbanlarınızla bayram etsinler’

RECEP MEBET

Deniz Feneri Derneği tarafından düzenlenen kurban organizasyonu bu yıl da sürüyor.

Kurban Bayramı öncesinde ‘iyilik’ için kolları sıvayan Deniz Feneri, yurt dışı kurban hisse bedelini 770 TL olarak belirledi.

‘2020 Kurban Organizasyonu’ faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Deniz Feneri Derneği Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlı, hayırsever Çorum halkına seslenerek, “Kurbanlarınız yoksulların bayramı olsun” dedi.

“Hayırseverlerimizin kurban bağışlarını bu yıl Kenya’daki kardeşlerimize ulaştıracağız” diyen Yasemin Eyvazlı, ayrıca kendi kestikleri kurban etlerini yaşadıkları şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenlere de destek vereceklerini söyledi.

‘BİZİ BEKLEYENLER VAR’

“Deniz Feneri Derneği, vekaletinizle kurbanlarınızı kesiyor ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor” diyen Yasemin Eyvazlı, “Mazlum coğrafyalarda sizleri bekleyenler olduğunu unutmayın! Uzakları yakın eden kurban, bu bayramda da yoksullara uğramadan geçmesin. Kenya’daki binlerce ihtiyaç sahibinin sofralarını şenlendirip; sizler adına, onların dualarına ve mutluluklarına şahit olacağız” diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği’nin yürüttüğü kurban organizasyonu çalışmalarından bahseden Eyvazlı, şu bilgileri verdi:

“Yapacağınız kurban bağışlarıyla, yıl boyu hiç et görmemiş binlerce yoksul ailenin sofralarını şenlendirebilir, bayramı mahzun geçirmelerini engelleyebilirsiniz.

Kurban bağışlarınız, Deniz Feneri tarafından İslamî kurallara uygun olarak dernek yetkilileri denetiminde kesilip, bir bütün olarak değerlendirilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Siz de kurbanlarınızı, çok uzaklarda varlığını bildiğiniz Müslüman kardeşlerinize ulaştırıp, belki de hiç bilmediğiniz dillerde hayır duaları almak istemez misiniz?

KURBAN KESİM BİLGİLENDİRMESİ

Deniz Feneri, bağışçılarını kurbanlar kesilir kesilmez SMS ile, bayram sonrasında ise kurban kesim sertifikası ile bilgilendiriyor. Deniz Feneri bağışçılarına isimlerinin okunarak kurbanlarının kesildiğini gösteren, kişiye özel kurban kesim görüntülerini de mesajla ulaştırıyor.

Kendi kestiğiniz kurbanlarınızdan yoksullar için ayırdığınız payları, Derneğimiz aracılığıyla makbuz karşılığında ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

KOLAY KURBAN BAĞIŞI

Deniz Feneri, bağışçılarına iki dakikada kurban bağışı yapma imkânı sunuyor. www.denizfeneri.org.tr adresli internet sitesinden ya da 0312 527 30 30 ve 0212 414 60 60 iletişim merkezinden kredi kartıyla Deniz Feneri'ne kolayca kurban bağışı yapmak mümkün. Deniz Feneri, kredi kartı kullanmayan bağışçıları için de anlaşmalı banka şubelerinden tahsilat ekranları sayesinde kolayca bağış yapma imkânı sunuyor.

Öte yandan, yeni elbise ve ayakkabılarla bayram sevinci yaşamak isteyen binlerce yetim ve yoksul çocuğu bayramlık bağışlarınızla sevindirebilirsiniz. Bayram harçlıklarınızla da binlerce yetim çocuğu sevindirmeniz mümkün. Çikolata, şeker, kahve ve kolonyadan oluşan bayram ikram paketlerimiz de hayırseverlerin bağışları için hazır.

Deniz Feneri Derneği’nin Çorum’daki yardımları hakkında 0 535 727 48 01 iletişim hattımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.”

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 11:29