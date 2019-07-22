Kurbanlıklar görücüye çıktı

FATİH BATTAR

Kurban Bayramına sayılı günler kala Çorum’da Hayvan Pazarı’nda hareketlenmeler başlarken besicilerle kurbanlık alıcıları arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurban Bayramı’na iki hafta kala Hayvan Pazarı’nda hareketlilik başladı. İşini son güne ve Kurban Bayramı’nın yoğunluğuna bırakmak istemeyen vatandaşlar, soluğu Hayvan Pazarı’nda alıyor.

Geçtiğimiz seneye oranla fiyatların değişmediğini belirten satıcılar, az da olsa alıcı olduğunu, önümüzdeki hafta hareketlenmelerin başlayacağını söyledi.

Pazartesi günleri hizmet veren Hayvan Pazarı’nın önümüzdeki haftadan sonra her gün hizmet vereceğini ve satışların artacağını kaydeden satıcılar, şu an sadece işini son güne ve Kurban Bayramı’nın yoğunluğuna bırakmak istemeyen vatandaşların alıcı olduğunu ifade etti.

Bu yıl kurban fiyatlarının çok uygun olduğunu ifade eden besiciler, bu yıl herkesin kurban kesebileceğini söyledi.

MEZBAHA BU YIL HİZMET VERECEK

Bu arada bu yıl ilk defa Hayvan Pazarı yanına kurulan modern Mezbaha Tesisi de hizmet verecek. Çorum Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olan ve 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Mezbaha bu yıl ilk defa Kurban Bayramı’nda hizmet verecek.

Günlük 250 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş olmak üzere toplam 750 hayvanın kesiminin yapılacağı Mezbaha ile vatandaşlar artık kurbanlıklarını modern tesiste sıra ile kestirebilecek.