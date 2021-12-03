Kürşat Topuz mimarlık bürosu açtı

M.BURAK YALÇIN

Mimar Kürşat Topuz Karakeçili Mahallesi Mazlumoğlu Sokak’ta kendi mimarlık ofisini açtı.

Açılış programına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Sedat Ek, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından Kürşat Topuz Mimarlık Ofisi hizmete açıldı.