Kursiyerler Altun Kaynak makineleriyle kurs görüyor

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) bünyesinde, Akil Kurumsal koordinesinde kalifiye eleman yetiştirmek için açılan Kaynakçılık Meslek Eğitim Kursu eğitimlerine devam ediyor. Eğitimlerde kursiyerler Altun Kaynak Makineleri tarafından üretilen kaynak makineleri ile eğitim yapıyorlar.

Eğitim kapsamında kursiyerlere 100 saatlik kaynakçılık eğitimi verilecek ve kursu başarıyla bitirenlere uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

‘KURSTA ALTUN KAYNAK MAKİNELERİ KULLANILIYOR’

Kursta Çorum’da Altun Kaynak Makineleri tarafından üretilen yerli gaz altı, inventor ve plazma kesim kaynak makinelerinin kullanıldığını belirten Altun Kaynak Makineleri Yetkililerinden Emre Altunkeser, bundan sonraki kurslarda da yine bu makinelerin kullanılacağını söyledi.

‘GELEN BİLDİRİMLER DOĞRULTUSUNDA MAKİNELERİMİ GELİŞTİRİYORUZ’

Kursiyerlerden geri bildirim alıp makinelerini geliştirdiklerini ifade eden Emre Altunkeser, “Gelen bildirimler doğrultusunda makinelerin daha verimli ve daha seri olmasını sağlıyoruz” dedi.

‘ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER DERS VERİYOR’

Eğitim bittiğinde başarılı kursiyerlerin AYSEM Mesleki Yeterlilik A.Ş firması tarafından ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavına tabi tutulacağını da ifade eden Emre Altunkeser, “Türkiye’de alanında sayılı uzmanlardan Yaşar Çerçi ve Mustafa Saral hocalarımız tarafından hem teorik hem de uygulamaları olarak eğitimler veriliyor. Eğitim sonunda başarılı olan adaylara uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi verilecek. Burada yetişen kursiyerler imalat sanayisine nitelikli istihdam olarak yerleştirilmesinde bizimde pay sahibi olmamız bize hem gurur hem de mutluluk veriyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022, 16:46