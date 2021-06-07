Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

M.BURAK YALÇIN

“Hayat Boyu Öğrenme Haftası” çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen serginin açılışına Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek bir konuşma yaptı.

Eğitimin sadece okulla sınırlı olmadığını belirten Abdullah Kodek, “Aslında eğitim hayat boyu süregelen bir şekilde toplumun bütün kesimlerine hitap şekilde bir eğitim anlayışı asli işimiz. Bu bağlamdan bakıldığı zaman Halk Eğitim Merkezleri nezdinde yapılan çalışmalar buradaki çok önemli bu boşlukları dolduruyor” dedi.

Halk Eğitim Merkezleri olarak vatandaşların meslek edinme eğitimlerini almaları dışında sosyal, kültürel, sportif, okuma yazma, yabancı dil kursları gibi birçok faaliyetler yaptıklarını ifade eden Kodek, “Bu çalışmaları yaparken kurumlarımızla istişare halinde üretimin ve istihdamın bütünleştirilmesi noktasında da önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çorum genelinde 349 tanesi mesleki eğitim kursu olmak üzere 600 civarında kurs açtıklarını dile getiren Kodek, bu kurslardan 8 bin civarında kursiyerin yararlandığını söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar serginin açılışını yaparak ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldılar.