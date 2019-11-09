‘Kurtarıcı ve kurucu iradenin bize gösterdiği hedefe odaklanmalıyız’

İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Özsaçmacı, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 81 yıl geçtiğini belirterek, “O cumhuriyet, emperyalizme karşı verilen ilk Kurtuluş Savaşı'yla, mazlum milletlere örnek olan Gazi Paşa ve silah arkadaşları aziz ecdadımızın, bize emanetidir” dedi.

Kurtarıcı ve kurucu iradenin, yokluk içindeki destansı mücadelesi ve zaferinin kıymetinin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Son yıllarda üzülerek görüyoruz ki bu kıymetin farkında olmayanlar, siyaseti, milli ve manevi değerlerimiz üzerinden gereksiz tartışmalarla meşgul etmektedir. Oysa Türk siyaseti, kurtarıcı ve kurucu iradenin bize gösterdiği hedeflere odaklanmalıdır. Bu hedef, milletimize daha huzurlu ve daha müreffeh bir hayat sağlamanın mücadelesidir.

İktidarı cumhuriyetin değerleriyle, muhalefeti mukaddesatımızla barıştırdığımız gün, önemli bir yol almış olacağız. Bizler bunun çabası içindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, dünkü Cuma hutbesinde, kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e bir Fatiha'yı çok görmesi de bu yapay gerginliklerin, manevi dünyamızda açtığı bir yaradır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında bir kez daha rahmet, dua ve minnetle anıyor, mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

