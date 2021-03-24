Kurtuluş bizim elimizde

HABER-YORUM/EROL TAŞKAN

Başladığı günden buyana dalga dalga seyri değişen koronavirüs, çok iyiyiz demeye başladığımız günden bu tarafa Çorum’da artışını sürdürüyor.

Alınan tedbirlerin derde derman olup, bu illetin önüne set gerebilmesi için en önemli görev, hiç şüphesiz bizlere düşüyor. Çorumlu’nun yaptığını kimse yapamaz diyerek bir kez daha elele verip, mücadeleyi hem kişisel azimle, hem de toplumsal birliktelikle aşmalıyız.

Hastalığın yükselişini yasaklar değil, insanların duyarlılığı önleyecektir. Nice canlarımızı yitirdiğimiz, sevdiklerimizi kaybettiğimiz bu illet karşısında topyekün bir duyarlılık sergilemek için, daha büyük felaketler beklememeliyiz.

Bu melanetin akıl almaz bir hızla yükseldiği açıkça bilinirken, kişisel olarak alacağımız tedbirlerden ödün vermek, bu virüsü kendi elimizle besleyip başta kendi canımız ve ailelerimizin canı olmak üzere tüm toplumun canını tehlikeye atmak demektir.

İnsanlığın canına kast eden teröristlere karşı tavrımız neyse, bu hastalığa karşı da vatan savunması bilinciyle tavır gösterip mücadeleden bir adım bile taviz vermemeliyiz.

Pek çok konuda başlatılan seferberliklerde Çorum kenetlenmeyi başaran bir şehir. Keşke bu konuda da kat’i bir kavil etsek ve bu mücadeleyi bir şehir olarak bütünselleştirip el birliği ile sürdürsek.

Mücadele konusunda kendimizi motive etmek için hangi argüman varsa ortaya sersek, herkes bir ucundan tutsa ve cümle aleme bir kez daha Çorumlu’nun yaptığı herkes yapamaz dedirtsek.

Yasak beklemeden, yaptırım ve cezaları davet etmeden yapsak şu işi. Herkes birer polis olsa, herkes birer filyasyon ekibinin gönüllü üyesi olsa, çok değil 3-5 günde önünü alırız bu illetin.

Üç-beş kişinin birbirlerine ettiği telkinlerin bile ehemmiyetinin olduğu şu günde, birbirimizin mücadele çabasını diri tutalım. Elbirliği edelim, usanmışlığın ve boşvermişliğin pençesine düşüp te gevşetmeyelim şu işi. Ben dikkat edersem, halka tamamlanacak bilinciyle adım atıp, kurtuluşun bizim elimizde olduğunu asla unutmayalım.

Bir an önce eski sağlıklı günlerimize dönebilmek dileğiyle, gönüllerimizi ortaya koyup, mücadelenin en gönüllüsü olalım. Biraz daha dikkat edelim heri.