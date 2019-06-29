Kuruçay TOKİ kuraları 2 Ağustos’ta çekilecek

AK Parti Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan, TOKİ tarafından Kuruçay'da emekli vatandaşlar için inşa edilecek 657 konut için 2 Ağustos 2019 tarihinde kura töreni yapılacağını açıkladı.

Devletin diğer yatırımlarının dışında TOKİ'nin de Çorum'da birçok yatırım yaptığına vurgu yapan Ceylan, “Hemşerilerimizin en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ eliyle projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşayan emekli büyüklerimiz için Kuruçay'da 657 konutluk proje yapacağız. Projemize emekli büyüklerimizden 4 bin 179 başvuru yapıldı. 2 Ağustos Cuma günü Noter huzurunda yapacağımız kura töreni ile hak sahipleri belirlenecek." dedi.

AK Parti iktidarı ile TOKİ'nin farklı bir evreye geçtiğini belirten Ceylan, 1984 yılında kurulan 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konut üretebilen TOKİ'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde başlayan süreçle bugüne kadar 843 bin konut rakamına ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile alt gelirli bütün vatandaşları konut sahibi yapmak için yoğun bir şekilde çalışıldığına vurgu yapan Ceylan, Çorum il genelinde yapılacak 216 konutun Temmuz ayında ihalelerinin yapılıp üretim aşamasına geçeceğini müjdeledi.

Yeni yapılacak konutların öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlara yönelik olacağını vurgulayan Ceylan, "Bu grupların içerisinde engelliler, şehit aileleri ve maluller ile emekliler için ayrıca kontenjan ayıracağız. Projelerimizle konut sahibi olamayan vatandaşlarımızın yüzlerini güldürüp sıcak yuva sahibi yapacağız." dedi.



İŞTE TOKİ PROJELERİ

Temmuz ayında ihaleleri yapılacak projelerin ayrıntılarını paylaşan Ceylan, Çorum Boğazkale'de 2+1 nitelikli 59 konut ve 3+1 nitelikli 20 konuttan oluşan projenin ihalesinin 11 Temmuz'da yapılacağını söyledi.

Çorum Dodurga ikinci etap projesi kapsamında 158 konut yapılacağını ifade eden Ceylan, 29 Temmuz'da gerçekleşecek ihale kapsamında 98 konutun 2+1 nitelikte, 60 konutun 3+1 nitelikte olacağını belirtti.

Ceylan ayrıca, Mecitözü Kaymakamlık projesi kapsamında yapılacak 79 konutunun ihalesinin 4 Temmuz günü yapılacağını söyledi.

Çorum Osmancık üçüncü etap projesi kapsamında daha önce kurası yapılan 216 konutun ise projelendirme çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğinin müjdesini verdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 13:30