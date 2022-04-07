Kuruçay yolu 40 metreye çıkarılıyor

Çorum Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte alt ve üst yapı çalışmalarına başladı. Bişkek Caddesi’nin devamı ve Kuruçay Yolu’nun genişliği 40 metreye çıkarılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bişkek Caddesi’nin devamında ve Kuruçay yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’nın da hazır bulunduğu ziyarette çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, “Baharın gelmesiyle altyapı programımızda yer alan çalışmalarımızı hemen başlattık. Planladığımız tüm işlerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Mesai arkadaşlarımız Bişkek Caddesi’nin devamında ve Kuruçay yolunda hummalı bir şekilde yol yenileme, genişletme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Başkan Aşgın, şehrin genelinde yeni yol açma, yol yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bahar ayının gelmesiyle ekiplerin çalışmalarına hızlı bir şeklide başladığını dile getiren Aşgın, “Buharevler 27. Sokak ve Silmkent 2. Cadde arasında kalan Bişkek Caddemizin devamında bulunan 1375 metre uzunluğunda 6 metre genişliğe sahip yolu orta genişliği 20 metreolacak şekilde toplamda 40 metreye genişletiyoruz. Daha önce burada 300 metre uzunluğunda kanalizasyon çalışmamızı tamamlamıştık, şimdi de yolumuzu sıcak asfalt ile buluşturmuş olacağız” diye konuştu.

Aşgın, Kuruçay Yolunda da ekiplerin çalıştığını belirterek, 2 bin metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki bu yolu soğuk asfalt ile buluşturacaklarını belirterek, “açtığımız yeni yollarımız bölge sakinlerimize ve Çorum’umuza hayırlı olsun” dedi.