Kuruyemişiniz ayağınıza kadar geliyor

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Özay İn’in yaptığı Badem Kuruyemiş açıldı.

Bahabey Caddesi numara 43 (Özdoğanlar kavşağı ilerisi) aderesinde Çorum halkının hizmetine giren Badem Kuruyemiş’in açılışına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP İl Genel Meclis üyesi Yıldız Bek ve davetliler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, küçük esnaf ve sanatkarın ülkenin bel kemiği olduğunu söyledi.

Çorum’da ilk ve tek alo kuruyemiş özelliği ile ev ve iş yerlerine kuruyemiş siparişi alan Badem Kuruyemiş, farklı konsepti ile dikkat çekiyor.

Çorum’un en taze ve kaliteli kuruyemişlerinin bir telefon uzağında olduğunu belirten işletme sahibi Özay İn, Çorum’da ilk ve tek olan ara gelsin uygulaması ile kendi imal ettikleri ürünleri kapıya kadar getirdiklerini kaydetti.