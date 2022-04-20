Kuşadası'nda otel kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kuşadası ilçesi Türkmen mahallesi Eski İçmeler mevkiinde bulunan otel ve müştemilatını 20 yıllığına kiraya verecek.

İhale, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasının 4. katında bulunan ihale salonunda 10 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri dahilinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda ücretsiz olarak görülebilir.

9.227 m² alanda kurulu otel ve müştemilatının ilk yıl tahmini kiralama bedeli 600 bin Türk Lirasıdır.

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