‘Kuşak çatışmaları fazla abartılıyor’

M.BURAK YALÇIN

Çorum Türk Ocağının geleneksel olarak düzenlediği “Ocakbaşı Sohbetleri” 2019 yılı güz dönemi etkinlikleri başladı. İlk etkinlikte Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar “Kuşak Farklılığı ve Kuşak Çatışması” konulu sunum yaptı.



Geçtiğimiz Cuma günü ocak binasında gerçekleşen etkinliğe Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve davetliler katıldı.

Programda Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, katılımcılara “Kuşak Farklılığı ve Kuşak Çatışması” konulu sunum yaptı.

İrfan Çağlar, kuşakların X, Y, Z olmak üzere üçe ayrıldığını, günümüzde artık pek çok toplumsal sorunun temelinde, kuşak farklılığından kaynaklanan çatışmaların olduğunu söyledi.



‘X KUŞAĞI ENDÜSTRİ TOPLUMUNUN ÜRETTİĞİ BİR JENERASYONU TEMSİL EDİYOR’

X kuşağının soğuk dönemi ve endüstri toplumunun ürettiği bir jenerasyonu temsil ettiğini ifade eden Çağlar, “Yaklaşık 50 yaş üzeri kişilerden oluşuyor. X kuşağının temel özelliklerini yüksek aidiyet duygusu, idealizm, diğergamlık, gelecek kaygısı şeklinde sıralayabilirsiniz” dedi.



‘X KUŞAĞI İLE Y KUŞAĞI DAHA KOLAY ANLAŞIYOR’

Y kuşağının ise konumu itibariyle avantajlı bir kuşak görünümü sergilediğini dile getiren Çağlar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu kuşak kendisini çalışma konusunda disipline edebilirse, X kuşağına oranla yeni ve özgün bir dünya inşasına daha fazla katkı yapabilir. X kuşağı ile Y kuşağı arasında değerler bazında, bir makas açığı var. X kuşağının Z kuşağına oranla, Y kuşağı ile daha kolay anlaşabileceğini söylemek istiyorum.

Toplumumuzdaki 0-20 yaş grubunu ise Z kuşağı oluşturuyor. Bu kuşağın ortalama ayırt edici özellikleri de keyfine düşkün, teknolojik ve dijital gelişime yatkın, a sosyal, otoriteye karşı şeklinde ifade edilebilir. Ancak Z kuşağının realist olma, rekabetçilik ve küresel değerlere kolay özdeşleşme ve dolayısıyla küresel dünyayı ve küresel gelişmeleri yakından takip edebilme gibi olumlu özellikleri bulunduğunun da altı çizilebilir.



‘X KUŞAĞI BAZEN Z KUŞAĞINA HAKSIZLIK EDİYOR’

Toplumumuzda sosyal çatışmaların öznesi olarak kabul edilen kuşak farklılığına, abartılı bir anlam yüklendiğini söyleyebiliriz. Kuşak farklılığı ile ilgili en temel şikâyet konuları “çocuklarımızla anlaşamıyoruz, saygı noktasında eksiklikleri var, iletişim kuramıyoruz, bizimle aralarına duvar örüyorlar, bunlar devlet yönetmeyi bırak kendilerini bile yönetemezler” şeklinde oluyor. Çoğu abartılı olmakla birlikte, bazılarının haklılık paylarının olduğu da bir gerçek. X kuşağı bazen Y ve Z kuşağına haksızlık ediyor.

Z kuşağı da olsa, bu kuşağın temel genetik kodları bizim medeniyet ve kültür dünyamızdan besleniyor. Bu yüzden Z kuşağını temsil gençlik, vakti saati geldiğinde tarihin tecellisinin temel öznesi haline gelecektir. Bundan adım kadar eminim.”