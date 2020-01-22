Kuşlar aç kalmasın diye pet şişelerden yemlik yaptılar

FATİH BATTAR

Çorum’da Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri ve Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Gönüllüleri, kışın aç kuşlar için plastik şişelerden kuş yemliği yaptı.

Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile örnek projelere imza atan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çetin kış şartlarında aç kalan hayvanları unutmadı.

Çomar ve Sıklık Tabiat Parkı’nda aç kalan hayvanlar için yem bırakan gençlik merkezi gönüllüleri geçtiğimiz günlerde de Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri ile birlikte aç kalan kuşlar için pet şişeden kuş yemliği yaptı. Yaptıkları yemlikleri İtfaiye Parkı’nda ki ağaçlara asan öğrenciler, yaptıkları yemlikten beslenen kuşları seyderek, onları sevdi.

Öğrencilerin çevre duyarlılığı ve hayvanlara karşı merhameti büyük takdir topladı. Pet şişeleri yemliğe dönüştürerek aç kalan kuşları beslemenin mutluluğunu yaşayan genç gönüllüler ve öğrenciler birlikte yaptıkları sosyal sorumluluk projesi herkese örnek oldular.

Yaptıkları proje ile öğrencilere hem israfı, hem hayvan sevgisini hem de doğayı korumayı bilincini aşılamayı amaçladıklarını belirten Mahmut Atalay Gençlik Merkezi liderlerinden Sevilay Teryakioğlu; “Pet şişeleri öğrencilerimizle birlikte kuş yemliği olarak değerlendirdik. Bu hayatta yalnız olmadığımızı, başka canlıların da olduğu konusunda bir farkındalık oluşturduk. Uzun geçen kış mevsimi süresince kuşlar bu proje sayesinde yem bulabileceklerdir. Hayvan sevgisi ve çevre anlayışı olan çocuklar yetiştirmek istiyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 10:41