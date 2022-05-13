Kütahya Belediyesi 15 adet daireyi açık artırma ile satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki 15 adet 3+1 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

İhale, 24 Mayıs 2022 tarihinde Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhalelere katılacaklar, istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

Dairelerin muhammen bedelleri 650 bin Türk Lirası ile 775 bin Türk Lirası arasında değişmektedir.

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