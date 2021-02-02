‘Kutsallarımıza saldırmaya kimsenin hakkı yok’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini sert bir dille eleştirerek, “Müslümanların ortak kutsal değeri, mukaddes Kabemize yapılan bu hadsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum.” dedi.

Müslümanların kutsal değerlerine yapılan bu saldırının, dini inançlar üzerinden yapılan açık bir provokatif eylem olduğunu belirten Şanal, sorumluların derhal bulunarak yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Kimsenin toplumsal barışı bozmaya, inanç özgürlüğünü hedef almaya ve kutsallara saldırmaya hakkı olmadığını vurgulayan Şanal, “Bu bir düşünce özgürlüğü değil açıkça provokasyondur, hem de çok çirkin bir provokasyon. Bu provokasyonlar ile milletin sinir uçlarına dokunarak kaos peşinde koşanlar, ülkeye en büyük ihaneti yapmaktadırlar. Bu ihanetler karşısında susmayan diyanet camiası bundan sonra da sessiz kalmayacaktır.” diye konuştu.

Dini değerlerle fütursuzca dalga geçilmesine Türk toplumunun izin vermeyeceğini belirten Şanal, “Dünya ve ülke olarak koronavirüs nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğe destek olmaya daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde bu ayrıştırıcı, provokatif tavır, ülkesini, halkını seven insanların takınacağı bir tavır değildir. Bu düpedüz hadsizliktir ve haddini bilmeyenlere bu halk gayet güzel haddini bildirecektir.” dedi.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün soruşturma başlatmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Şanal, “Diyanet-Sen olarak bizler de konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumluların bir önce adelet önünde hesap vermesini ve tüm Müslümnlardan özür dilemesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.