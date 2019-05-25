Kütüphanede iki konferans

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Çorum İl Halk Kütüphanesi’nde önceki gün iki ayrı konferans düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Barbaraoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı ilk konferansta anne-baba tutumlarından kaynaklanan ergenlik sorunları ele alındı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülden Öztürk Serter’in konuşmacı olarak katıldığı ikinci konferansta ise ergenlikte psikolojik duyarlılık konusu anlatıldı.

İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu ve Çocuk Okuma Salonu’nda gerçekleşen programlara Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız ve kütüphane yetkilileri ve çalışanlarının yanı sıra bazı anne-babalar da katıldı.