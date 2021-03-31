Kütüphanede sanat var

RECEP MEBET

İl Halk Kütüphanesi’nde ‘Ebru Sanatı’ tanıtım etkinliği düzenlendi.

57. Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Mukadder Akaydın İlkokulu öğrencileri katıldı.

Ressam Asu Berk’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ramazan Yörük, kütüphane personeli de hazır bulundu.

Geleneksel sanatlardan olan ebru hakkında bilgiler veren Asu Berk, öğrencilere uygulamalı olarak ebru yapmayı öğretti.

Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesi’nde resim sergisi de açan Berk, serginin 4 Nisan 2021 tarihine kadar gezilebileceğini hatırlattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 23:15