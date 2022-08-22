Kuveyt Türk'e yeni müdür

M.BURAK YALÇIN

Kuveyt Türk Katılım Bankası Çorum Şubesi Müdürlüğü’ne Efe Gürkan getirildi.

Bankacılık alanında 11 yıllık tecrübeye sahip olan Efe Gürkan, Temmuz ayında görevini Sabri Arbuş’tan devraldı.

Kuveyt Türk’ün katılım bankacılığı alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Efe Gürkan, “Bireysel ve ticari bankacılık alanında Çorum halkına en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

EFE GÜRKAN KİMDİR?

Kuveyt Türk Çorum Şubesi Müdürü Efe Gürkan, 1986 yılında Aydın’da doğdu.

2009 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Gürkan, Kuveyt Türk’ün İstanbul’daki şubelerinde ve genel müdürlüğünde görev yaptıktan sonra Çorum’a Şube Müdürü olarak atandı.

Hakimiyet, Kuveyt Türk Şube Müdürü Efe Gürkan’ı kutlar, yeni görevinde başarılarının devamını diler.

