Kuyumcu soygunu kamerada

Sungurlu'da bulunan bir kuyumcu dükkanından altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kuyumcu soygunu kameralara böyle yansıdı.

Kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından aranan 5 zanlı ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli Ankara'da yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, soygunda kullanılan 2 pompalı tüfek ile 98 sentetik ecza hapı ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar ifadelerinde çaldıkları 37 bilezik ile 4 adet kol saatini Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'na gömdüklerini söylediler. Altınlar, polis ekiplerince gömüldükleri yerden çıkarılarak incelemeye alınırken, zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 14:18