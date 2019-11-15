Kuzey Gücü’nün projesi o anlaşmaların içinde

Kuzey Gücü Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahri Karayan ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye - Kazakistan İş Forumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı iş forumuna Kuzey Gücü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, Genel Müdür Şahin Yıldız ve Mimar Sezer Yalçınkaya da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda, 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak 19 sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Bugün gerçekleştirilen iş forumunda 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal iş birliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır.” dedi.

65 EYLEMİN HAYATA GEÇİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Oktay, Türkiye-Kazakistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda, geniş bir yelpazede toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planı oluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısında Kuzey Gücü Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahri Karayan da bir konuşma yaptı.

Karayan, 13 ticari nitelikteki anlaşma içerisinde Kuzey Gücü’nün tuğla fabrikası projesinin bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ata yurdunda yapmayı planladığımız bir takım ticari faaliyetler var. Çimkent (Shymkent) bölgesinde büyük bir ihtiyaca cevap olacak nitelikte son sistem teknolojilerle donatılmış bir tuğla fabrikası kurmak ilk hedefimiz. Daha sonra Büyükelçimiz ve Ticari Müsteşarımızın da tensipleri ve tavsiyeleri ile eğitim alanında yatırım yapmayı projelerimiz arasına kattık. Türkistan bölgesi başta olmak üzere okul ve yurt inşaatları yapmayı da hedefledik. Bu alanda çalışmalarımızı da en hızlı şekilde netleştirdik. İş ortaklarımızla, Sezer Yalçınkaya mimarlığında bu projelerimizi de hızlandırdık ve sonuca ulaştırmaya ramak kaldı diyebiliriz.” dedi.