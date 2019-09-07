Kuzey Kampüsü'nü gezdiler

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi  Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret etti.

Kuzey Kampüsü'nü gezdiler

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi  Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret etti. Görüşmede, üniversitedeki gelişmelere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşme sonrası  Ceylan ve  Başaranhıncal, Rektör Öztürk ile birlikte Kuzey Kampüsü'nü  gezerek incelemelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirenÖztürk,  AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etti.

YORUM EKLE
Gönder