KYK personeli karantinadaki misafirleri için Çorum mantısı açtı

EROL TAŞKAN

Çorum İskilipli Atıf Hoca KYK Kız Yurdu çalışanları, Arabistan'dan gelerek karantina süreçlerini Çorum'da geçiren vatandaşlar için Çorum mantısı açtı.

Yurt mutfağına girerek hamur açan personel, her bir farklı şehirlerden olan misafirlerine, Ramazan sofrasının olmazsa olmazı Çorum mantısı ikram etti. Arabistan'dan gelen ilk kafileyi de büyük bir başarıyla ağırlayan KYK personeli, ikinci gurup olarak Arabistan'dan gelen misafirlerini, tıpkı evlerinde ağırlar gibi özveriyle hizmet etmeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 12:38