"KYK yemeği davet değil, her akşam düzenlenen öğrenci yemeği"

EROL TAŞKAN

Çorum Müftülüğü, bazı internet siteleri ve yaygın basında çıkan "Yasak dinlemediler, 200 kişilik iftar verdiler" başlıklı haberler üzerine açıklama yaptı.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, Müftü Muharrem Biçer'in her akşam düzenlenen mutat yemeğe katılarak, evlerinden uzakta yaşayan öğrencilerle bir araya geldiği bildirildi.

Belli çevreler tarafından diyanet ve müftülüğe yönelik saldırılara bir yenisinin eklenmesinden başka bir anlam ifade etmeyen haberlerle ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; Bugün (29.04.2021) bazı basın yayın organları ile internet mecralarında yer alan ve Çorum İl Müftülüğünün toplu iftar yemeği verdiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere yönelik olarak zaman zaman İl yöneticileri ve akademisyenlerin davet edilerek, baba ocağı memleketlerinden uzakta olan öğrencilere moral-motivasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımı çerçevesinde idare tarafından bazı programlar düzenlenmektedir. Böyle bir program dahilinde İl Müftümüz de iftar etkinliğine davet edilmiş ve uygulamalı eğitim kapsamında üniversitelerde yüzyüze derslere devam eden ve bu yurtlarda (KYK) kalan öğrencilerle bir buluşma gerçekleştirmiştir.

Olayın bazı basın yayın organlarında yansıtıldığı gibi il müftüsünün öğrencileri toplayarak bir araya getirmesi söz konusu değildir.

Kaldı ki orada kalan öğrenciler her gün akşam yemeği için biraraya gelmektedir.

Belirtilen tarihteki iftar yemeği de özel olarak düzenlenmiş bir davet değil, K.Y.K’nın her akşam öğrencilere verdiği yemekten ibarettir. Yemek öncesi öğrencilerin Ramazan ayını tebrik eden İl Müftümüz, hediye olarak da öğrencilere kitap takdim etmiş ve program bu haliyle sona ermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 20:57