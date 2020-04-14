KYK Yurdu, yurtdışından gelecek vatandaşlar için 5 yıldızlı otele çevrildi

Çorum’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İskilili Atıf Hoca Yurdu, Çorum’a yurtdışından gelecek vatandaşlar için dezenfekte edilerek 14 gün süreyle karantina/gözetim altı süreci için hazırlandı.

KYK Yurdu, yurtdışından gelecek vatandaşlar için 5 yıldızlı otele çevrildi

FATİH BATTAR

Çorum’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İskilili Atıf Hoca Yurdu, Çorum’a yurtdışından gelecek vatandaşlar için dezenfekte edilerek 14 gün süreyle karantina/gözetim altı süreci için hazırlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Çorum’da yurtdışından gelen vatandaşlar İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu’nda gözetim altına alınarak misafir edilecek. 14 gün boyunca karantina alıtına alınacak vatandaşlar için yurt, adeta 5 yıldızlı otele çevrildi. Yurtta vatandaşların her türlü ihtiyacı düşünülmüş durumda. İki kişik odalarda kalacak vatandaşlara 5 yıldızlı hizmet konforu sunulacak.

Avrupa vatandaşlarını diğer ülkelerde ölüme terk ederken, Türkiye kendi vatandaşlarını özel uçaklarla ülkeye getiriyor ve yurtlarda yemeğinden teimzlik malzemesine kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 15:40
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