Laçin’e doğalgaz için ilk kazma vuruldu

M.BURAK YALÇIN

Laçin’in yıllardır özlemle beklediği doğalgaz için ilk kazma vuruldu. Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, ilçenin özlemle beklediği doğalgaz 1. Etap Kazı ve Hat Döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu.

En kısa sürede 1. Etap Kazı ve Hat Döşeme çalışmalarının tamamlanarak doğalgazı ilçe halkının hizmetine sunacaklarını ifade eden Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, “İlçemize hayırlı olsun. Bizlere inanan güvenen her zaman desteklerini esirgemeyen ilçe halkımıza teşekkür ederim” dedi.

İdris Görükmez, doğalgazın Laçin’e gelmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, AK Parti Çorum Milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’a ve AK Parti Laçin İlçe Başkanı Selami Gafar’a teşekkür etti.