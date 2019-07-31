Leblebicilerden Rektör’e teşekkür ziyareti

MURAT ÇETİN

Hitit Üniversitesi tarafından Çorum Leblebisi için geliştirilen bilimsel çalışma projesi, leblebici esnafı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Gazetemizde çıkan haber üzerine Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret eden Hüseyin Karakuş ve oğlu Ömer Karakuş, proje için teşekkür ederek, her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek projenin, Çorum Leblebisi açısından büyük bir değer taşıdığını söyleyen Hüseyin Karakuş, “Çorum Leblebisi ile ilgili yapılacak çalışma bizleri çok mutlu etti. Sektördeki asırlık tecrübenin, bilimsel çalışmalarla desteklenecek olması, Çorum Leblebisi’nin üretim aşamasına tarifsiz değerler kazandıracaktır. Üniversite-Sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olacağına inandığımız bu çalışmanın içerisinde yer almak, her türlü desteği vermek istiyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e, bu kıymetli çalışmayı gerçekleştirecek olan hocamız HUBTUAM Öğretim Görevlisi Gıda Mühendisi Hakan Apaydın’a ve bu çalışmaya “Çorum İçin Projem Var” kapsamında değer verip, destek olan Çorum belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Hitit Üniversitesi’nin klasik bir üniversite anlayışından öte, hayatın tüm alanlarına katma değer sağlayan, toplumla el ele vererek sorunların çözümüne katkı sağlayan bir üniversite vizyonu taşıdığını aktaran Rektör Öztürk, “Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin emrindeyiz. Hayatın her alanına katkı sunmak ve başta şehrimiz, genelde ülkemiz ve tüm insanlık için değerler üretmek hedefiyle çalışıyoruz. Bu değerli çalışmayı başlatan hocamız Hakan Apaydın’ı kutluyor, bu proje başta olmak üzere pek çok projemize ortaklık ederek destek olan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

HUBTUAM Öğretim Görevlisi Gıda Mühendisi Hakan Apaydın ve Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olan leblebi projesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.