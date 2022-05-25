Leblebili helva ikram ettiler

M.BURAK YALÇIN

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 500 adet ‘Çorum Leblebi Helvası’ dağıtıldı.

Bilaller Konağı’nda gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılından itibaren müdürlükler kanalıyla yöresel lezzetlerle ilgili bir çalışma başlatıldığını belirterek, “Bu kapsamda Emine Erdoğan’ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle 'Asırlık Tarifleri ile Türk Mutfağı' kitap çıktı. Bu kitap ülkemizin her ilinden gelen üst düzey tariflerden oluşan bir kitap. Bizim için önemli olan tarafı bu kitapta Çorum Leblebi Helvasının da yer alması. Biz kitabımızda ilimize en uygun olan tarifi aldık ve bugün ustalarımıza yaptırıp, sizlere tattıracağız” dedi.

Konuşmanın ardından aşçı Tarık Çakıcı tarafından yapılan leblebi helvası katılıcımlara ve civardaki esnafa ikram edildi.