Leblebinin ilk kez duyacağınız faydaları

Ülkemizde kuruyemiş denilince akla ilk gelen besinlerden olan leblebi nohuttan üretilmektedir. 7000 yıllık bir geçmişe sahip olan leblebinin Ortadoğu'dan çıkmış olabileceği düşünülmektedir. Severek tükettiğimiz ve misafirlerimize ikram ettiğimiz leblebinin faydaları ise şaşırtıyor.

Neredeyse tepeden tırnağa tüm vücudumuza faydalı olduğu ortaya çıkan leblebi sofralarımızdan eksik edilmemesi gereken bir besin. Peki leblebinin faydaları neler? Mucizevi besin leblebi hangi hastalıklardan koruyor? Leblebi hangi vitaminleri içeriyor? Leblebi kaç kalori? Fazla tüketilen leblebinin zararları var mı? İşte tüm bu soruların cevapları ve şifa deposu besin leblebi hakkında her şey haberimizde....

Leblebinin sağlık açısından birçok faydası vardır. Çünkü nohut kökenli olduğu için çok faydalı vitaminler ve mineraller içerir. A,C ve E vitamini içeren leblebi, ayrıca kalsiyum, demir, bakır, potasyum ve yüksek miktarda sodyum içermektedir. Bunun dışında sindirim sistemi için çok faydalı olan diyet lifleri de içermektedir. Leblebinin tek dez avantajı nohutların kavrulması esnasında bazı özelliklerini yitirmesidir. Fakat buna rağmen leblebinin sağlık açısından birçok faydası vardır.

LEBLEBİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Leblebi kalp ve böbrek sağlığından cilt ve saç sağlığına kadar çok geniş bir yelpazade sağlığımıza hizmet etmektedir. İçerdiği zengin miktardaki besinler ayrıca sinir sistemi için çok faydalıdır, uyku problemlerini çözer. Leblebinin sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:



Leblebinin Cilt ve Saç Sağlığına Faydaları: Leblebi direkt olarak cilde uygulanmaz, yalnız elde edildiği nohut lapa halinde veya nohutun suyu cilde uygulanabilir. Leblebi kavrulduğu için cilt sağlığına topikal olarak uygulandığında etkili bir sonuç alınamayabilir. Bu yüzden cilde topikal olarak uygulamalarda nohutu tercih etmenizi öneririz.

Leblebinin içerdiği besinler içerden cilt sağlığını destekleyebilir ve cilt hücrelerini besleyerek kırışıklıkların, yara izlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Aynı şekilde içerdiği besinler cilt sağlığı kadar saç sağlığı için de önemlidir. Saç köklerini güçlendirerek saçların dökülmesine engel olabilir. Bunun dışında kepek sorununa neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Leblebi Açlığı Giderir: Özellikle rejim yapan kişilerin, leblebi tüketmesi kilo vermeye yardımcı olabilir. Leblebi, kilo vermek isteyenlerin uzun süre tok kalmasına yardımcı olabilir. Bu özelliği ile leblebi uzun süre yemek yeme isteğini bastırır.

Leblebi Kolesterole Faydalıdır: Günlük olarak 2-3 fincan leblebi kötü kolesterol seviyesini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olabilir. Bu özelliği sayesinde leblebi kalp krizi, felç ve inme gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Leblebi Kalp Sağlığını Korur: Bu konuyla alakalı olarak yapılan bütün bilimsel çalışmalar leblebinin kalp sağlığını koruduğu yönündedir. Zaten kötü kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp sağlığına ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır. Ayrıca leblebibin içerdiği çözünür liflerin kalp sağlığına faydalı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Leblebi Uyku Düzeni Sağlar: Amino asitler, triptofan ve serotonin açısından zengin olan leblebi, uyku sorunu olan kişiler için faydalıdır. Akşam yatmadan önce bir miktar leblebi tüketimi derin bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.

Leblebi Sinir Sistemi Sağlığını Korur: Leblebinin içerdiği amino asitler, triptofan ve serotonin gibi madde ve diğer bileşenler sinir sistemi sağlığı açısından da önemlidir. Özellikle stres ve depresyon sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Stresten kaynaklanan kötü düşüncelerden alıkoyduğuna inanılır. Hafıza ve bellek üzerinde olumlu etkileri vardır.

Leblebi Bağışıklık Sistemini Korur: Bağışıklık sistemi için demir çok önemli bir besin kaynağıdır. Leblebi bol miktarda demir içerdiği için bağışıklık sistemine önemli katkıda bulunur ve hastalıklarla mukavemetini arttırır.

Kadın Hastalıklarına İyi Gelir: Leblebi kadın hastalıkları için de etkili şifa kaynağıdır. İçerdiği mineral ve maddeler meme kanserine engel olabilir. Bunun yanında menopoz döneminde yardımcı olabilir.

Kansere Karşı Leblebi: Leblebinin kanser hastalıklarını iyileştirdiğini söylemek zor fakat içerdiği lifler ve yağ asitleri özellikle kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Leblebinin içerdiği bol miktardaki lifler ve yağ asitleri kolon tarafından emilir ve enerjiye dönüştürülür. Bu da kolon hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlar ve kansere yakalanma riskini azaltmış olur. Bunun dışında leblebinin içerdiği lifler sindirim sistemine faydalıdır, bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olabilir.

Leblebi Enerji Verir: Leblebinin bol miktarda demir içerdiğini yazmıştık, özellikle hamilelik döneminde anneler için demir önemli bir maddedir. Fakat daha fazla faydalarından yararlanmak için leblebi yerine nohut tüketilmesini öneririz. Çünkü leblebi kavrulma esnasında bazı özelliklerini yitirmektedir.

Bunun dışında leblebinin içerdiği manganez ve kalsiyum enreji sağlar. Kalsiyum aynı zamanda kemik sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Sağlıklı kemik yapısı ve kemikler için kalsiyum ihtiyacını sağlayabilir.

Ayrıca bol miktarda folik asit içermesi anne sütü için faydalıdır. Folik asit aynı zamanda omurilik tedavilerinde kullanılır ayrıca bu asit sinir sistemi sağlığını korur.

Leblebi Diyabeti Kontrol Eder: Leblebi kısmen kan şekeri seviyesini sağlıklı seviyede tutmaya yardımcı olabilir. Bol miktarda lif içerdiği için besinlerin daha kolay parçalanmasını sağlar ve sindirilmesine yardımcı olur. Leblebi insülin için tavsiye edilmektedir.

Kan Hücrelerini Korur: Leblebinin içerdiği fosfat özellikle kan hücrelerinin sağlığını korumada önemli rol oynar. Bu özelliği sayesinde kan hücresi sayısını artırmaya yardımcı. Ayrıca hemoglobin arttırır ve böbrekten fazla tuzları temizler.

Böbrek Taşları İçin Leblebi: Bu konuyla alakalı daha çok nohut yardımcı olur fakat sağlık uzmanları leblebinin de böbrek taşlarının oluşmasını engellediğini savunmaktadırlar. Bu yüzden düzenli olarak leblebi tüketiminin böbrek taşlarının oluşmasını engellediğini söylemek mümkün.

Leblebi Sarılık Hastalığına İyi Gelir: Böbrek sağlığında olduğu gibi direkt olarak nohutun sarılık hastalığına çok faydalı olduğunu söylemekte fayda var. Fakat nohutun bir türevi olan leblebi de sarılık hastalığı için faydalıdır. Düzenli olarak leblebi tüketimi sarılık hastalığı sorunlarını azaltabilir veya sarılık hastalığına neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

LEBLEBİ KAÇ KALORİDİR?

Leblebi, tok tutucu özelliği sayesinde kilo vermek için kullanılan bir yemiştir. Zayıflamak için kullanılınca leblebinin kalorisi de merak edilir. Bir avuç leblebi yenildiğinde ortalama olarak 50 gram civarında leblebi yenmiş olur. 100 gram leblebi yaklaşık olarak 180 kaloridir.

LEBLEBİ KABIZ YAPAR MI?

Aşırı tüketildiği taktirde hazımsızlık, şişkinlik ve kabıza yok açabilir. Bu durumda kabızlık yerine ishal için kullanılabilir. Basit ve kısa süreli görülen ishallere karşı tüketilebilir. Mideye fayda sağlaması ve tokluk hissi vermesinin yanı sıra bağırsakları düzenler, ishale iyi gelir.

LEBLEBİNİN ZARARLARI NELERDİR?

-Aşırı miktarda tüketilmemelidir. Fazla miktarda tüketilirse şişkinlik, gaz ve hazımsızlık yapabilir. -Bazı kişilerde yan etki olarak gaz, hazımsızlık, bağırsaklarda kramp ve şişkinliğe sebep olabilir. (Akşam)