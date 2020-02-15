Lentus Sigorta Aracılık Hizmetleri açıldı

FATİH BATTAR

Sigorta ve Risk Yönetimi Danışmanı Feridun Can Çilingir’in kurucusu olduğu Lentus Sigorta Aracılık Hizmetleri dualarla açıldı.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak (Mevlana Oto Parkı karşısı) Ak İş Merkezi 5. kat numara 31/23 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Lentus Sigorta Aracılık Hizmetleri’nin açılışına TSO Meclis Üyesi Murat Erdal ve TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’de sigortacılık sektöründe uluslararası standartlarda ve kalitede hizmet veren lider bir acente olmayı hedeflediklerini belirten Lentus Sigorta Aracılık Hizmetleri sahibi Feridun Can Çilingir; “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını saptayıp bilgiye ve deneyime dayalı hizmetlerimizi sunarak ihtiyaçları en kısa zamanda ve doğru bir şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Ayrıca acente özel indirimleri, satış sonrası müşteri memnuniyeti, sigorta danışmanlığı, ücretsiz hizmetler, bizi diğer acentelerden ayıran faktörlerdir. İşlerimizi dürüst bir yaklaşımla ve işimizin temas ettiği tüm insanlara, organizasyonlara ve çevrelere karşı saygı ile yapmak her zaman kurumsal sorumluluğumuzun özünde yer alacak.” dedi

Çilingir, sigorta ve aracılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen herkesi Lentus Sigorta Aracılık’a davet etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 19:14