Lentus Sigorta birinci yılını kutluyor

RECEP MEBET

Sigorta ve Risk Yönetimi Danışmanı Feridun Can Çilingir’in kurucusu olduğu Lentus Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, hizmette bir yılı geride bıraktı.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Feridun Can Çilingir, “Bölgemizde ilklere imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çorum’da kurduğu şirketini, Türkiye’nin tanınmış sigorta acentelerinden biri haline getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Çilingir, sigortacılık alanında uluslararası kalite ve standartlara sahip lider bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Çilingir, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını saptayıp bilgi ve deneyime dayalı hizmetlerimizle ihtiyaçlarını en kısa zamanda ve en uygun şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Acente özel indirimleri, satış sonrası müşteri memnuniyeti, sigorta ve risk danışmanlığı gibi hizmetlerimiz, bizi diğer acentelerden ayıran en büyük faktörler. Dürüst bir yaklaşımla hizmet sunduğumuz tüm insanlara, organizasyonlara ve çevrelere karşı saygı ile işimizi yapmak her zaman kurumsal sorumluluğumuzun temelini oluşturuyor” diye konuştu.

Sigorta aracılık hizmetleri ve risk yönetimine dair çalışmalarından bahseden Çilingir, tüm Çorum halkını Yeniyol Mahallesi Sel Sokak (Mevlana Çok Katlı Otoparkı karşısı) Ak İş Merkezi 5. kat numara 31/23’te hizmet veren Lentus Sigorta’ya davet etti.