Levent Çöphüseyinoğlu güven tazeledi

FATİH AKBAŞ

Mimarlar Odası Çorum Şubesi’nin genel kurulu dün yapıldı. Genel kurula tek aday olan katılan mevcut başkan Levent Çöphüseyinoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi. Divan Başkanlığına Adnan Türkoğlu katip üyeliklere ise Ali Atakan ve Ünal Kara seçildiler.

Açılış konuşmasını yapan Levent Çöphüseyinoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle diğer mesleklerde olduğu gibi mimarlarında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Mimarlar olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarına ortak akılla çözüm üretmeliyiz. Mesleğimizi hak ettiği saygınlığa getirmeliyiz. Bu sadece Odanın çabası ile değil bizlerin mesleğine ve meslektaşlarına duyduğu sayı ile olacak.”dedi.

Büro tescili yaptıran 74, Odaya kayıtlı ise 219 mimarın olduğunu kaydeden Çöphüseyinoğlu, “Gençlerin sayısı giderek artıyor. Genç meslektaşlarımıza yönelik gençlik komiteleri kurarak Odaya daha fazla gelmelerini sağlayıp hep birlikte sosyal projeler yapmayı hedefliyoruz.”ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimin gelir gider hesaplarının okunup kabul edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Levent Çöphüseyinoğlu’nın yeniden başkan seçildiği genel kurulda Mimarlar Odası Çorum Şubesi’nin yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

“Pınar Karakurt, Rüveyda Kılıç, Işın Malatyalı, Güntülü Nur Fuçular.”

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 18:50