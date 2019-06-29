FATİH BATTAR

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Çorumlu işadamı İsmail Kakaç’ın oğlu, İnşaat Mühendisi Levent Kakaç için mevlit yemeği verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 3 ayı aşkın süredir yoğun bakımda bulunan ve tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren genç işadamı Levent Kakaç için Kakaç ailesi mevlit yemeği verdi.

Altınkaya Arena’da düzenlenen mevlit yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prod. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Baro Başkanı Kenan Yaşar, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Kakaç ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Mevlit programında merhum Levent Kakaç için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.