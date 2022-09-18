LGBT karşıtlığını ‘Korkunç zihniyet’ diye tanımladı

EROL TAŞKAN

Osmancık’ta konser vereceği açıklanan Aleyna Tilki, LGBT konusundaki savunuculuğunu bir kez daha gözlen önüne serdi. Çocukların korunması adına LGBT karşıtlığı için Saraçhane’de program yapacağını açıklayan Cihannüma Derneği’ne veryansın eden Aleyna Tilki, “Zihniyetler çok korkunç” sözleriyle tepki gösterdi.

Ailelerimizle ailemiz için buluşuyoruz sloganı ile “Çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için yürüyoruz.” açıklaması yapan Saraçhane Cihannüma Derneği’nin paylaşımına cevap veren Tilki, “LGBT+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç” dedi.

LGBT’ye karşı çıkmayı korkunç bir zihniyet olarak olarak tanımlayan Aleyna Tilki, bir kez daha LGBT’nin yılmaz bir savunucusu olduğunu açıkça ifade ederek, LGBT’ye olan desteğini her fırsatta dile getirmeyi sürdürdü.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022, 18:35