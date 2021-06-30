LGS Türkiye birincisi Çorum'dan

FATİH BATTAR

LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Türkiye’de 36 ilde 97 kişinin tam puan aldığı LGS’de Çorum'dan bir öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Aleyna Yüksel, Türkiye birincileri arasında yer almayı başardı.

Başarısını değerlendiren Aleyna Yüksel, pandemiyi fırsata çevirdiğini ve öğretmenlerinin ve ailesinin desteği ile başarıyı yakaladığını açıkladı. Bol bol kitap okuyarak ve bol bol soru çözerek LGS'ye hazırlandığını belirten Yüksel; “Pandemiyi fırsata çevirerek evde bol bol soru çözdüm.. Tabi öğretmenlerim ve ailemin de desteğiyle tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldım. Sonuçlar açıklanınca çok heyecanlandım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de LGS Türkiye birinci Aleyna Yüksel'i tebrik ederek, tablet hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 18:09