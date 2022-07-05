LGS’de Çorum birincisi Elit Koleji’nden

M.BURAK YALÇIN

Elit Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Elit Koleji, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’nde dereceye giren öğrencileri için ödül töreni düzenledi. Törende sınavda tek yanlış yaparak Çorum birincisi olan Elit Koleji öğrencisi Gazi Mustafa Çelik’e de plaket takdim edildi.

Albayrak Caddesi üzerinde bulunan kolej binasında gerçekleşen ödül törerine Elit Kişisel Gelişim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yücel, Kurucu Müdürü Cemal Erşan, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YÜCEL: LGS’DE İL BİRİNCİLİĞİ ELDE ELİT’TEN

Törende konuşma yapan Elit Koleji Kurucusu Kadir Yücel, Elit Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Elit Koleji, Elit Kişisel Gelişim ve Elit Kurs Merkezi’nin önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS’de Çorum genelinde birinciliği elde ettiğini belirterek, “Bir öğrencimiz tek yanlış yaparak il birinciliğini elde etmenin mutluluğu yaşamaktayız. Öğrencilerimizden toplam 9 öğrencimiz de 0 puan ile 1 puan aralığındaki yüzdelik dilimine girme başarısı göstermiştir. Yılların birikimi, tecrübeli kadromuz ve özverili çalışmamızla gelecek yıllarda da Elit Eğitim Kurumları başarının vazgeçilmez adresi olmaya en büyük adaydır” dedi.

‘BAŞARIYI DEVAM ETTİREBİLMEK İÇİN TÜM GAYRETLERİMİZLE ÇALIŞIYORUZ’

Öğrencilere başarılarının devamını dileyen ve aileleri ile öğretmenlerine de teşekkür eden Kadir Yücel, “Elit Eğitim Okulu ve kursları gelecek yılda özverili çalışması, etkin rehberlik hizmetleri ve başarıya odaklanan felsefesi ile başarının tek adresidir. Geçen senelerde 500 tam puan alarak kurumumuza Türkiye ve il birinciliği kazandırmıştır. Bu yılda tek yanlış yaparak il birinciliği elde eden Gazi Mustafa Çelik bize bu haklı gururu yaşatmıştır. Gelecek yıllarda da bu başarıyı devam ettirebilmek için tüm gayretlerimizle çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

ERŞAN: DAHA İYİSİNİ NASIL YAPARIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ

Kurucu Müdür Cemal Erşan ise gurur verici bir gün yaşadıklarını dile getirerek, “Her yıl Elit’le bu tabloyu sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Önümüzdeki yılların hedeflerini çiziyoruz. Sizler bize motivasyon ve azim olarak önümüzde duruyorsunuz. Bir sonraki hedefimiz daha iyisini nasıl yaparız diye düşünüyoruz. Biz bu gurur tablosunu buraya asmaktan hiçbir zaman geri duymayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından LGS’de derece yapan Gazi Mustafa Çelik, Tunahan İnkaya, Bera Yağızhan Öztaş ve Zümra Naz Akyul’a plaket takdim edilirken, diğer başarılı öğrencilere de madalya verildi.