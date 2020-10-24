Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

Ankara’da yaşayan Çorumlu 13 yaşındaki lise öğrencisi Ali Bartu Tiryaki kalbine yenik düştü.

Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

Ankara’da yaşayan Çorumlu 13 yaşındaki lise öğrencisi Ali Bartu Tiryaki kalbine yenik düştü.

13 yaşında kalp krizine yenik düşen lise öğrencisi Çorum’un Oğuzlar ilçesinde toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 23:46
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