‘Listedeki hilelerle işletmemizin hiçbir ilgisi yoktur’

FATİH BATTAR

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca et dönerde 'kanatlı (tavuk) eti tespit edilen işletmeler listesinde adı geçen Kule Kebap Döner’den açıklama geldi.



Açıklamada, Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü'nün 2018 yılının Mart ayında yaptığı rutin denetimde tavuk döner bıçağı ile et dönerden numune alınması sonucu tutanak tutulduğu, ertesi gün söz konusu tutanağa itiraz edildiği ve usulüne uygun numune verildiği hatırlatıldı. Bu süreçten sonra işletmenin düzenli olarak denetlendiği ve herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kule Kebap Döner olarak 13 yıldan beri aynı adresimizde hemşehrilerimizle aynı kalite ve lezzetle hizmet sunmaktayız. 05.10.2018 tarahinde İl Gıda Tarım Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen rutin denetimde, numune alımı sırasında tavul döner için kullanılan döner bıçağıyla et dönerden numune alınması sonucu tutanak düzenlenmiştir. Bu işlemin hemen ertesi günü işleme itiraz edilmiş ve işletmemizin müracaatı ile usulüne uygun numune verilmiştir. Bu hususlar dışında yayınlanan listedeki hileler ile işletmemizin hiçbir ilgisi yoktur. Zaten işletmemiz herhangi bir hileli ürün hususunda mahkum edilmemiştir.



İşletmemizin üretim süreci şeffaf ve gözü önünde alup, demetim ilişkin raporlar ve tutanaklar hem firmamız hem de kurumlarda kayıtlı olarak bulunmaktadır. Yazılı ve digital basının ciddi bir meselede takındığı tavır ve kullandığı uslup gayri ciddidir. İşletmemizi yıpratma amaçlı olarak gerçekleştirilen yayın ve paylaşımlara karşı yasal süreç başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyrulur.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 18:47