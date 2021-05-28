Lokanta, büfe, plaj işletmeciliği ile dalış eğitim ve MSS merkezi işletmeciliği yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tarım Ve Oman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü - Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Zeus Mağarası ve Çevresinde İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Büfelerin İşletmeciliği, İçmeler, Aydınlık, Kavaklı burun ve Karasu Koyları GBK Alanlarında İşletmeci Tarafından Bakım-Onarımı Yaptırılacak Kır Lokantası-Büfelerin ve Plajın İşletmeciliği, Dalış Eğitim ve MSS(Motorsuz Su Sporları) Merkezi İşletmeciliği İşi yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek.

İsteklilerin ilanda yer alan şartları yerine getirmemeleri gerekmekte olup ihaleyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız