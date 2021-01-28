Lokantacı esnafı destek paketinin esnetilmesini istiyor

FATİH BATTAR

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden ‘yeme - içme’ye destek ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yeme - içme sektörü için destek ödemesi yapılacağını açıklamasının ardından lokantacı esnafına destek paketini sorduk.

Çorum’da 40 yıldır lokanta sektöründe himzet veren Emek Lokantası sahibi Abdullah Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kovid-19 salgınından en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörüne destek verileceğini açıklamasının ardından sevindiklerini ancak yıllık cirosu 3 milyonun altında olan esnafa destek verileceğini öğrenmelerinin ardından destekten yararlanmadıklarını ifade etti.

‘1 YILDIR 35 KİŞİYLE 6 AY ÇALIŞABİLDİK’

Destek paketinin biraz daha esnetilmesi ve bütün lokanta esnafının yararlanmasını beklediklerini aktaran Ateş; “Cumhurbaşkanı Erdoğan lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağını açıkladı. Bizim kazancımız 3 milyonun biraz üzerinde bu yüzden biz faydalanamıyoruz. 1 yıldır 35 kişiyle 6 ay ancak çalışabildik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu destek paketinin biraz daha esnetilmesini istiyoruz.” dedi

‘HES KODU İLE YENİDEN AÇILMASINI İSTİYORUZ’

Yine aynı şekilde İkinci Bahar Lokantası sahibi Emre Çıtak da destek paketinin biraz daha esnetilmesini beklediklerini ifade ederek; “Pandemi sürecinde lokantacı esnafının işleri çok yüksek oranda düştü. Cirosu yüzde 25’in altında olsa daha iyi olurdu. Yüzde 50 oran çok büyük. Günlük hasta vakaları gittikçe düşüyor. Müşterilerimiz yemek yeme için içeride oturmak istediklerinde, yasak olduğunu söylüyoruz ve tepki alıyoruz. Müşterilerimize hizmet veremediğimizden dolayı işlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Çünkü sadece paket servisi yapıyoruz. Yoğunluk oluşuyor, yağmurlu havada kuryeler için zor oluyor. Personelimiz zor durumda kalıyor. Hem işlerimizde büyük bir oranda düşüş var hem de müşterilerimize karşı çok mahcup oluyoruz. Zaten biz her türlü tedbirimizi alıyorduk. Hastalığın yayılması taraftarı değiliz. Fakat esnafında düşünülmesi gerekir. En kısa zamanda bu mağduriyetin giderilmesini istiyor ve biran önce lokantaların en azından HES kodu ile yeniden hizmete açılmasını istiyoruz. Ayrıca lokanta, restoran ve kafe türü işletmelerin ciro kayıplarına göre desteklenmesi kararından dolayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDIKTAN SONRA ÖDEMELER BAŞLAYACAK

Destekle ilgili bir açıklama yapan Çorum Esnaf ve Sanatkarl Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacağını söyledi.

Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacağını ifade eden Gür; “Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.” dedi.