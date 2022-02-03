Lokman Bulut'un annesi vefat etti

EROL TAŞKAN

Çorumspor eski yöneticisi, eski gözlükçü esnafından Lokman Bulut’un annesi Fatma Bulut (75) vefat etti.

Covid19 tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden merhumenin cenazesi, bugün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulu Mezarlık’a getirilecek. Saat 15,00’te Ulu Mezarlık’ta kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.