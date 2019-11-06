Lösemi haftası nedeniyle farkındalık oluşturdular

Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi 2-8 Kasım Lösemi haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte 2-8 Kasım Lösemi haftasına dikkat çekildi. Programa katılan Lösemili çocuklar ve annelerine pasta sınıfı tarafından yapılan yaş pasta ikram edildi. Daha sonra bağlama kursundaki hocalar türküler söyledi.Etkinliğin sonunda tüm misafirler Lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.

Etkinliğe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ali Osman Öztürk'ün Eşi Nilgün Öztürk, On-Kosav Derneği Çorum Şube Başkanı Birgül Harzadın, Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi sorumlusu Fatma Sarıbay ve kursiyerler katıldı.