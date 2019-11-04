Lösemili çocuklara destek

MA Eğitim Kurumları çatısında faaliyetlerini sürdüren Meşe Özel Öğretim Kursunda lösemi tedavisi gören çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Biyoloji öğretmeni İsmail Başar ve Kurum Müdürü Nazan Şahin’in öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında

kurum öğretmen öğrenci ve personeli tarafından Lösante’de yatmakta olan lösemili çocuklar için kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar toplandı.

Toplanan malzemelerin yardıma muhtaç olan lösemili çocuklara Lösev Derneği tarafından ulaştırılacağını kaydeden Nazan Şahin organizasyon için Biyoloji öğretmeni İsmail Başar’a ve sınıfına teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Başar ise lösemili çocukların sadece bu haftada değil her zaman düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 19:09