LÖSEV'den çocuklar için yılbaşı partisi

FATİH BATTAR

Çorum’da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından kentte kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla aile temsilcileri ve gönüllülerinin de desteğiyle yılbaşı partisi düzenlendi.

LÖSEV’in Çorum’da kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla organize ettiği yılbaşı partisi, Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

LÖSEV gönüllülerinin palyaço kostümlerini giyerek yer aldığı partiye, tedavi gören çocuklar ile aileleri katıldı. Parti boyunca düzenlenen çeşitli animasyon ve dans gösterilerine katılan çocuklar, gönüllerince eğlenerek yılbaşını erkenden kutlamış oldu. Animasyon ve dans gösterileri ardından çocuklara LÖSEV tarafından oyuncak hediye edildi. Etkinlikte çocuklar, doyasıya eğlenerek moral buldu.

Etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Begüm Artuç ve LÖSEV Sosyal Hizmetleri Sorumlusu Ezgi Barış; “Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak bugün Çorum’da bir parti düzenledik. Bu partinin amacı iyileşmiş çocuklarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek ve yeni yıla umutla bakmalarını sağlamak. Çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi ve yeni yıla güzel başlamaları bizi de mutlu ediyor.” dedi

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021, 18:09